Con mordisco incluido: Así fue el festejo de cumpleaños que recibió Marianne Schmidt en Mucho Gusto

12 oct. 2026 - 10:25 hrs.

La mañana de este lunes 12 de octubre, el equipo de Mucho Gusto sorprendió a la periodista del área internacional Marianne Schmidt para celebrar su cumpleaños.

"La Gringa" llegó al programa para realizar un recorrido por las principales noticias internacionales de los últimos días.

Apenas ingresó al estudio, fue recibida por José Antonio Neme, quien apareció con una torta en sus manos mientras le cantaba el tradicional "Feliz cumpleaños".

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Tras pedir sus deseos para esta nueva vuelta al sol, Marianne también cumplió con el clásico mordisco a la torta, en medio de las risas y los saludos del equipo.

"Por un año con más baile, con más espagat", expresó Karen Doggenweiler, dando paso a que "La Gringa" contara cómo había celebrado su cumpleaños junto a su familia.

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