Ministro De Grange defiende medidas preventivas tras aluvión y asegura que es "igual que un terremoto"

09 oct. 2026 - 13:30 hrs.

El biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis De Grange, se refirió en Mucho Gusto al aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, y aseguró que se habían adoptado medidas preventivas.

Durante la entrevista, el secretario de Estado reconoció la magnitud de la emergencia y señaló que enfrentar este tipo de situaciones representa un desafío complejo.

Respecto de las posibles causas del fenómeno, De Grange descartó que la isoterma cero haya sido un factor determinante y apuntó a la saturación del suelo. Según explicó, durante los dos días previos se registraron 140 milímetros de precipitaciones sin que se produjeran consecuencias similares.

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En cuanto a las obras de mitigación, el biministro indicó que están a la espera de estudios de ingeniería para instalar mallas dinámicas en tres quebradas de la Región Metropolitana.

Asimismo, explicó que los plazos de ejecución dependen de los procedimientos que deben cumplirse y señaló que esperan avanzar con la instalación de estas estructuras durante el próximo año.

Finalmente, De Grange comparó este tipo de emergencias con los terremotos, debido a la dificultad de anticipar con precisión sus consecuencias.

"Al igual que un terremoto, tú no sabes exactamente ni cuándo, ni dónde, ni en qué magnitud ocurren estas catástrofes", declaró.

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