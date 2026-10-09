"Para mí es un héroe": El relato del hombre que socorrió al conductor del bus RED arrastrado por el aluvión

09 oct. 2026 - 08:53 hrs.

Una de las imágenes más impactantes que dejó el aluvión ocurrido el pasado jueves en Las Condes, Región Metropolitana, fue la de un bus RED con pasajeros que fue arrastrado por el lodazal.

Mucho Gusto logró conversar con Rafael Henríquez, uno de los residentes del sector que socorrió al conductor luego que la máquina se detuviera al chocar con un árbol en la entrada del condominio Santa Sofía.

Desgarrador relato

"Hubo un palo de agua que duró 6-7 minutos, y después empezamos a sentir un ruido muy fuerte, y en eso va pasando la mico hacia abajo", contó.

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"El chofer venía tratando de maniobrar. Venía gente saliendo con la escotilla y los últimos se terminan de bajar aquí, afirmando en el árbol", agregó.

Rafael explicó que "el chofer sale muy desorientado. Lo agarramos, lo limpiamos, le cambiamos la ropa y trataron de tranquilizarlo".

"Para mí es un héroe, es un gallo que, dentro de lo que podía hacer, trató que la micro no se diera vuelta", sostuvo.

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