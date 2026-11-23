23 nov. 2026 - 09:15 hrs.

Este lunes, el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, anunció que esta semana se da inicio a una ola de calor diurna y nocturna.

Precisamente, Sepúlveda llegó hasta el set de Mucho Gusto, donde habló del tiempo de este lunes, que alcanzará una máxima de 26°C e incluso contará con probabilidad de chubascos en la zona de la cordillera, pero estos serían muy puntuales.

Dicho esto, Karen Doggenweiler preguntó a Alejandro por la ola de calor en Santiago, ya que de martes a viernes habrá mucho sol y se superarán los 30 °C.

Ola de calor afectará a Santiago

"30 °C para la postrimería de noviembre está dentro del marco, pero...", dijo en un comienzo Sepúlveda, y afirmó que el miércoles cambia la situación.

"Para tener una ola de calor en esta época diurna, necesitamos 3 tardes con temperatura de 31,3 °C o más... 34 °C el miércoles, check, 32°C a 33°C el jueves, check y 33°C a 34°C el viernes, check, y el sábado podríamos estar sobre 31°C", comentó, por lo que con dicha configuración se forma una ola de calor diurna.

Sin embargo, también habrá una nocturna: "Para tener ola de calor nocturna en Santiago en esta época, se necesitan 3 mínimas iguales o superiores a 13,5°C".

Mucho Gusto / MEGA

"Noche del miércoles a madrugada del jueves 16°C, el viernes 16°C y sábado también. Ya estamos. ¿Qué ocurre ahora? El tema es que estos 16°C son la mínima que se marcan a las 6 y media de la mañana", expresó.

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