23 nov. 2026 - 09:35 hrs.

Esta mañana, José Antonio Neme lanzó una inesperada propuesta que fue tomada por Karen Doggenweiler y recalcada para el público de Mucho Gusto.

Y es que la periodista Darynka Marcic se trasladó hasta el vivero Las Brujas en Talagante para hablar sobre el cuidado de las rosas en épocas de mucho calor.

Fue durante este despacho que Neme mencionó que a él nunca en su vida le habían regalado flores, comentario que Karen no dejó pasar.

La propuesta de Neme

"El José acaba de hacer un ofrecimiento que pasó ahí medio piola; dije que al que le regale rosas, él va a tomarse un café con esa persona", expresó Karen, a lo que Neme comentó: "Yo ofrezco mi tiempo".

"Puede ser el principio de una cosa maravillosa", aseguró José Antonio y Karen recalcó que, aunque traiga espinas, igual se aceptan.

Mucho Gusto / MEGA

Sin embargo, esto no se quedó ahí, ya que la animadora de Mucho Gusto subió la apuesta: "Un desayuno con Jose y una ducha con Karen".

Entre risas por los chistes de Karen, Neme explicó que "nunca me han regalado rosas, no, fíjate, entonces está siempre la oportunidad que están tan bonitas".

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