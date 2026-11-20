20 nov. 2026 - 10:30 hrs.

José Antonio Neme se caracteriza por ser un hombre directo y deslenguado, algo que sacó a relucir durante la mañana de este viernes al entregar sus peticiones para Mucho Gusto 2027.

Todo ocurrió cuando el panel del programa se encontraba en el patio del canal, momento en que el comunicador encontró como apropiado para dar a conocer su petición para el próximo año.

La petición de Neme

"Tendría dos cosas en este programa; lo voy a decir acá y ahora puede ser una idea para el 2027 (...) Tendría una banda en vivo, que uno pudiera pedir una música", expuso suelto de cuerpo y con una sinceridad enorme.

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Sin embargo, las palabras de Neme hicieron eco en Karen Doggenweiler, quien encontró un mensaje oculto en la petición de su compañero y se lo hizo saber sin dudar.

"Tú lo que estás queriendo, José, perdóname que te diga, es un late y eso a mí me llega, me duele, porque tú lo que estás en estos momentos pidiendo a gritos es trasnochar", afirmó.

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