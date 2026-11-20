20 nov. 2026 - 10:00 hrs.

Atrás quedarán esos días de inestabilidad y chubascos en Santiago, para vivir jornadas donde los termómetros tendrán una importante alza y rondar los 30 °C o más.

Así lo adelantó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, durante su reporte en Mucho Gusto, donde señaló que la capital tendrá temperaturas cercanas a lo habitual en noviembre y primavera.

Suben las temperaturas en Santiago

De acuerdo con el experto, el martes será el día clave en este cambio en el clima de la Región Metropolitana. Para dicha jornada proyectó 30 °C en el centro de la capital.

Mega

Si bien descartó la posibilidad de una ola de calor, el miércoles se alcanzará un pico de 34 grados, mientras que algunos sectores podrían tener 2 o 3 grados más.

Un cambio notorio y radical en Santiago con el cual se descarta por completo la probabilidad de chubascos hasta por lo menos la mitad de la próxima semana.

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