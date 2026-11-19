19 nov. 2026 - 13:50 hrs.

Descarados. Así calificaron los vecinos de la comuna de Macul a los delincuentes que, además de asaltarlos a la salida de la estación Grecia del Metro de Santiago, utilizan las afueras de sus departamentos como punto de escape.

Este insólito caso fue expuesto por las propias víctimas en Mucho Gusto, donde denunciaron que la salida de la estación se ha convertido en una verdadera boca de lobo. Según relataron, los antisociales aprovechan el sector para cometer sus delitos.

Las cámaras de seguridad de los edificios cercanos captaron a los delincuentes huyendo desde las inmediaciones del Metro hasta ese lugar, donde sus cómplices los esperarían para facilitar su escape.

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Los vecinos también acusaron que no existe resguardo de Metro de Santiago en la salida de la estación ni presencia de personal municipal o de Carabineros.

Consultado por la situación, el municipio aseguró estar al tanto de los problemas denunciados por los residentes y recomendó realizar las denuncias correspondientes ante las instituciones pertinentes.

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