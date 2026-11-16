"Estoy en quiebra": El drama de los comerciantes del tradicional barrio Santa María de Rancagua

16 nov. 2026 - 12:45 hrs.

El tradicional barrio comercial Santa María de Rancagua vive una crisis económica sin precedentes, la cual se mezcla con una delincuencia que no da tregua alguna.

El equipo de Mucho Gusto recorrió sus coloridos puestos instalados en sus largos pasillos, donde se pueden observar negocios cerrados. Es la otra cara de un sector donde los clientes ya no compran y los locatarios se resisten a desaparecer.

"Yo tuve hartas ganas en el mes de agosto de cerrar, porque me vi sin mercadería, sin nada. Dije: 'Estoy en quiebra'", expresó Angélica, locataria del sector.

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En este barrio ubicado cerca del terminal de Rancagua se venden productos de todo tipo, incluyendo mercadería tradicional de la zona, como monturas y sombreros de rodeo. A pesar de la gran cantidad de ofertas para comprar, locatarios ven con nostalgia tiempos pasados, cuando su negocio familiar era un verdadero sustento para el hogar.

No solo es el golpe al bolsillo de clientes lo que ha afectado económicamente a estos comerciantes. Antisociales se organizan y esperan el cierre de negocios para forzar el acceso y saquean todo lo que hay en el interior.

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