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¡Se acaba el calor! Jaime Leyton anticipa tres días de lluvia y posibles tormentas eléctricas en Santiago

  • Por Sebastián Paillafil

Tras varios días de altas temperaturas, que incluso constituyeron una ola de calor, la inestabilidad atmosférica volverá a ser protagonista en la Región Metropolitana.

Precisamente, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, proyectó al menos tres jornadas de precipitaciones, con rachas de vientos y probables tormentas eléctricas para esta semana en la capital.

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Regresa la lluvia a Santiago

El especialista explicó que este lunes enfrentará ráfagas de viento intermitentes con lluvia débil, ocasional y aislada, en distintos sectores de Santiago, con una máxima de 21 °C.

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Mientras que el martes estas precipitaciones serán de mayor intensidad, principalmente desde el centro del valle hacia el oriente, con mayor probabilidad de tormentas en las comunas del sector oriente.

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Leyton señaló que, tras una pequeña pausa de las lluvias el día miércoles, el jueves regresan en características de chubascos, acompañados de extremas de 13 °C y 23 °C.

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