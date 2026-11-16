¡Se acaba el calor! Jaime Leyton anticipa tres días de lluvia y posibles tormentas eléctricas en Santiago

16 nov. 2026 - 09:20 hrs.

Tras varios días de altas temperaturas, que incluso constituyeron una ola de calor, la inestabilidad atmosférica volverá a ser protagonista en la Región Metropolitana.

Precisamente, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, proyectó al menos tres jornadas de precipitaciones, con rachas de vientos y probables tormentas eléctricas para esta semana en la capital.

Regresa la lluvia a Santiago

El especialista explicó que este lunes enfrentará ráfagas de viento intermitentes con lluvia débil, ocasional y aislada, en distintos sectores de Santiago, con una máxima de 21 °C.

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Mientras que el martes estas precipitaciones serán de mayor intensidad, principalmente desde el centro del valle hacia el oriente, con mayor probabilidad de tormentas en las comunas del sector oriente.

Leyton señaló que, tras una pequeña pausa de las lluvias el día miércoles, el jueves regresan en características de chubascos, acompañados de extremas de 13 °C y 23 °C.

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