Tras violenta pelea de ambulantes: Alcalde Vodanovic exige mayor presencia de Carabineros en Plaza de Maipú

13 nov. 2026 - 13:15 hrs.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, denunció una disminución de presencia de Carabineros en la Plaza de Maipú, la cual fue escenario de una violenta pelea de comerciantes ambulantes.

En entrevista con Mucho Gusto, el jefe comunal indicó que el despliegue policial hubo en años anteriores; en la actualidad no se mantiene. "Desconocemos si eso es por alguna situación particular de nuestras comisarías", señaló.

Vodanovic dijo entender que el recurso policial es escaso, pero hizo hincapié en que la Plaza de Maipú "es un sector muy específico que reúne determinadas condiciones que hacen importante que haya presencia establecida".

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En ese sentido, aseguró que "hemos pedido una caseta de Carabineros para tener la salida del Metro. Eso no ha podido ser respondido de manera adecuada, pero si no puede ser una caseta, al menos un retén, una presencia policial".

"Por allí pasan más de 100.000 personas todos los días. Es importante que sea un lugar seguro y no que veamos imágenes como las que mostramos en los videos que ocurrieron esta semana", sostuvo Vodanovic.

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