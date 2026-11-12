Confusa detención de auxiliar de bus en plena Ruta 5 en medio de paro de camioneros en San Bernardo

12 nov. 2026 - 10:10 hrs.

En medio de la movilización de transportistas de carga, Carabineros detuvo la mañana de este jueves a un auxiliar de bus en la Ruta 5 a la altura de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

Uno de los testigos conversó con el periodista Julio Ahumada en Mucho Gusto y señaló que la persona en cuestión habría amedrentado a quienes estaban manifestándose en la autopista.

Detención de auxiliar de bus

"Vino con violencia a insultarnos, a golpear colegas, pero no entendemos por qué. Vino con uniforme y no sabíamos si era conductor", indicó.

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"Nosotros queremos evitar este tipo de situaciones. No es que seamos malos o maleantes, somos trabajadores y necesitamos solución. No estamos pidiendo nada del otro mundo", complementó.

Ahumada siguió recopilando información respecto a la detención, por lo que minutos más tarde comentó que el auxiliar del bus iba en dirección contraria a la manifestación en la Ruta 5 y que se habría bajado de la máquina para hacer una denuncia por agresiones recibidas durante el trayecto.

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