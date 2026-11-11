"Cada vez que habla, no dice nada": Neme cuestiona nuevas declaraciones de Kast por paro de camioneros

11 nov. 2026 - 12:26 hrs.

José Antonio Neme cuestionó este miércoles en Mucho Gusto las recientes declaraciones del presidente José Antonio Kast sobre el paro de camioneros, donde hizo un llamado a respetar el libre tránsito.

El conductor indicó que las palabras del mandatario son vacías y reiterativas, donde solo se tiñe a hablar del contexto internacional sin presentar una postura clara del Gobierno respecto a las negociaciones y bloqueos en las carreteras.

Neme y las declaraciones del presidente Kast

"La verdad es que no le entiendo al Presidente. No sé si ustedes entendieron algo de lo que acabamos de escuchar (...) Antes de las palabras y después, la situación sigue siendo la misma. Uno esperaría una definición", señaló.

En esa misma línea, Neme criticó que el mandatario volviera a referirse al conflicto internacional, sin entregar nuevas definiciones para enfrentar las movilizaciones de los camioneros.

"Hay un problema que es un síntoma de algo que el Gobierno tiene que entrar a estudiar, que la intervención del presidente es absolutamente intrascendente. Cada vez que el Presidente habla, no dice nada", afirmó.

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