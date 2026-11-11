"Puede ser una pérdida para ambos": La advertencia de Neme ante continuidad de paro de camioneros

11 nov. 2026 - 10:30 hrs.

El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, realizó un duro análisis del Gobierno y del propio gremio de camioneros que se encuentran paralizados por las constantes alzas de los combustibles.

El conductor indicó que la movilización puede dejar como ganadores al Ejecutivo y también a los transportistas, lo cual sería lo ideal para que "el Gobierno salga fortalecido y que los camioneros también puedan seguir trabajando y su negocio sea viable".

Sin embargo, Neme planteó que ambas partes podrían resultar perjudicadas de no encontrar una solución en un corto plazo.

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"Puede ser una pérdida para ambos. Si los camioneros llevan a esto a un límite, a lo mejor se van a ganar el apoyo y la confianza de otras organizaciones, pero también la ciudadanía está cansada de la presión insensata", sostuvo.

José Antonio aseguró que comprende las exigencias de los transportistas, pero "también la presión insensata, intransigente; tampoco hoy día la opinión pública está desde ese lugar en su mayoría".

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