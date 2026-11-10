Buses interurbanos se suman al paro de camioneros y bloquean la Ruta 5 Sur

10 nov. 2026 - 10:55 hrs.

En horas de la mañana de este martes 10 de noviembre, buses interurbanos se unieron al paro de camioneros en la Ruta 5 Sur, en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

Mucho Gusto captó el momento en que una de las máquinas de la empresa Pullman Santa María se estacionó en diagonal, obstruyendo la totalidad de las pistas de la carretera.

La manifestación provocó un taco kilométrico en uno de los principales accesos a la Región Metropolitana, debido a que vehículos y camiones no pudieron avanzar por largos minutos.

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Funcionarios de Carabineros se hicieron presentes en el lugar para solicitar al conductor del bus cambiar de posición y despejar la vía.

Respecto a la movilización, Juan Cornejo, presidente de la Asociación de Buses, señaló que "estamos haciendo un llamado de atención para que el Estado pueda venir y abrir las puertas al diálogo".

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