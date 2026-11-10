Alejandro Sepúlveda advierte posible ola de calor en Santiago: Temperaturas alcanzarían los 32 °C

10 nov. 2026 - 09:15 hrs.

Después de las precipitaciones de la madrugada de este martes, la Región Metropolitana se prepara para un aumento en las temperaturas, alcanzando valores que podrían constituir una ola de calor.

Según el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, los termómetros podrían superar los 30 °C en los próximos días.

Ola de calor en Santiago

El experto señaló que una dorsal, proveniente de sectores subtropicales, se instalará en la zona central, favoreciendo un aumento de las temperaturas.

Mega

Dicha estabilidad atmosférica, tan escasa en las últimas semanas, provocará que este miércoles se registre una máxima de 31 °C, que incluso podría llegar a 32 °C.

Asimismo, Sepúlveda proyectó una máxima de 31 grados para el jueves 12 y viernes 13 de noviembre en Santiago.

Todo sobre Ola de Calor