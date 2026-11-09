Entre perros, gatos y pericos: Más de 100 animales quedaron en medio del desalojo de la toma Nuevo Amanecer

09 nov. 2026 - 12:00 hrs.

La mañana de este lunes comenzó el desalojo de la toma Nuevo Amanecer en la comuna de Cerrillos, el asentamiento informal más grande de la Región Metropolitana.

La intervención considera cerca de 817 personas, en su mayoría de nacionalidad extranjera, y quienes habían sido notificadas previamente por las autoridades.

Durante el operativo se catastraron más de 100 animales al interior de la toma, entre ellos 54 perros, 52 gatos, cinco pollos, 2 pericos australianos y un loro argentino.

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La Municipalidad Cerrillos habilitó un refugio transitorio para los animales que quedarán sin hogar. Asimismo, diversas organizaciones acudieron a la toma para rescates.

El alcalde Johnny Yáñez señaló que realizarán jornadas de adopción y también se trabajará con instituciones especializadas para las especies exóticas.

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