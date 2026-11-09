Masivo desalojo y demolición de toma Nuevo Amanecer en Cerrillos: Más de 800 personas viven en el sector

09 nov. 2026 - 11:22 hrs.

En horas de la mañana de este lunes comenzó el desalojo del asentamiento "América Indígena" de la toma Nuevo Amanecer de Cerrillos con una importante presencial policial.

El procedimiento cuenta con un contingente superior a los 800 efectivos COP, además de funcionarios del SERVIU, la Delegación Presidencial, la Municipalidad de Cerrillos y la Policía de Investigaciones.

Desalojo de toma Nuevo Amanecer

Se trata de uno de los operativos más importantes, puesto que se contempla desalojar cerca de tres hectáreas, de un total de 20 que tiene el paño con viviendas construidas de manera irregular.

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De acuerdo a los antecedentes, en el terreno vivían cerca de 817 personas, mayoría de nacionalidad extranjera, incluyendo menores de edad.

Tras la fase inicial que contempla labores de empadronamiento y verificación de domicilios, se procederá a la demolición con maquinaria pesada.

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