Suspenden tradicional celebración de Año Nuevo en Plaza Sotomayor de Valparaíso

09 nov. 2026 - 11:00 hrs.

Valparaíso tendrá una celebración de fin de año diferente. La Municipalidad anunció la suspensión de la tradicional fiesta en Plaza Sotomayor, la cual congregaba a miles de personas en torno al escenario y artistas en el emblemático punto.

¿La razón? Las obras de remodelación del sector, lo que impide la realización del espectáculo. Los trabajos contemplan una inversión superior a los $3.370 millones.

"Son 600 días corridos de obra, por tanto, había que decidir qué año nuevo iba a ser el afectado, porque sí o sí esta obra iba a implicar una afectación por los tiempos", detalló la alcaldesa Camila Nieto en diálogo con Mucho Gusto.

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No obstante, la jefa comunal confirmó que el espectáculo de fuegos artificiales en el mar se mantendrá, al cual se sumarán diferentes actividades en los barrios más populares de la ciudad.

Nieto detalló que cada punto de celebración contará con su escenario respectivo, donde se espera que se reactive la economía local.

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