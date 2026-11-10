Inicia paro de camioneros por alza de combustibles: Dirigentes exigen reactivación del MEPCO

10 nov. 2026 - 09:50 hrs.

Este martes, gremios de camioneros comenzaron una paralización que registra bloqueos parciales de tránsito en distintas rutas en nuestro país, en protesta a la alza sostenida en el precio de los combustibles.

La movilización reúne a la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, además de otras agrupaciones de sur a norte de Chile, quienes presentan entre sus principales demandas la eliminación del impuesto específico a los combustibles y reactivación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

Petitorio de camioneros

Durante un despacho de Mucho Gusto desde la ruta 68, Gustavo de las Riberas, dirigente del grupo Camas Bajas de Quinta Normal, calificó como insuficiente el proyecto de ley anunciado por el presidente José Antonio Kast para limitar futuros incrementos.

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"Nos parece insuficiente, creemos que nos está dando un dulce. Queremos la reposición total del MEPCO, no parcial. No queremos más alza; nos está afectando demasiado a las minipymes, a las pymes", afirmó.

Asimismo, reiteró sus diferencias con la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) y la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC).

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