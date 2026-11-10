"El 'bencinazo' no llegó en 48 horas": Neme emplaza a Germán Codina tras paro de camioneros

10 nov. 2026 - 11:30 hrs.

José Antonio Neme entregó un importante mensaje al delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, en medio del paro de camioneros que se produce en diversas rutas del país, ante el reclamo por el aumento de los combustibles.

Precisamente, la autoridad se trasladó hasta la Ruta 68 y conversó con Mucho Gusto sobre la movilización, donde hizo un llamado a mantener la cordura luego de que el Gobierno anunciara un proyecto de ley para contener las alzas. Además, destacó la importancia de considerar el contexto internacional.

Neme y el paro de camioneros

No obstante, el conductor del matinal de Mega afirmó que el paro de camioneros responde al impacto de una decisión del Ejecutivo que se implementó en un plazo de no más 48 horas.

Mega

"Usted sabe que los subsidios no se quitan de esa forma, se desescalan de una manera más progresiva y aquí el 'bencinazo' nos llegó en 48 horas", señaló Neme.

En esa misma línea, el comunicador manifestó que "esto en algún momento iba a ocurrir, porque las políticas públicas de ese nivel de impacto no se toman en una noche, mi querido señor Codina".

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