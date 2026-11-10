"Las cosas no se hacen así": Neme critica al Gobierno por cambios en MEPCO y alzas del combustible
El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, cuestionó la decisión del Gobierno de eliminar el MEPCO, luego de que esta mañana se iniciara una paralización del gremio de camioneros debido al alza de los combustibles.
El comunicador destacó que el cambio se realizó de manera abrupta, sin una medida paliativa, demostrando así que hay gente inexperta al interior de la administración liderada por el presidente José Antonio Kast.
Neme en picada contra el Gobierno
"Las cosas no se hacen así. La decisión de (Jorge) Quiroz de quitar el MEPCO de un día para otro, del viernes al lunes, las cosas no se hacen así en política. Eso es lo que uno tiene que transmitirle a un Gobierno que tiene gente inexperta también en su equipo", sostuvo.
Además, planteó que es un problema que el propio Ejecutivo provocó y que, ahora, intentan repararlo con reinstalación de un mecanismo idéntico al MEPCO.
"Este es un problema causado parcialmente por el Gobierno, y ahora tiene que buscar la solución. ¿Es necesario haber perdido todos estos meses? Es absurdo lo que estamos viendo", indicó Neme.Ir a la siguiente nota
"Es la reinstalación de un mecanismo que el propio Gobierno decidió quitar de un día para otro, porque las cosas en política no se hacen de esa forma, no se hacen con ese giro violento", cerró.
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