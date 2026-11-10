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"¿Cómo van a desactivar un paro sacando partes?": Neme cuestiona pasividad del Gobierno

  • Por Sebastián Paillafil

José Antonio Neme criticó la pasividad del Gobierno ante el paro de camioneros y que, precisamente, debe ser su primera línea quien salga a dialogar con los dirigentes de transportistas.

El conductor de Mucho Gusto sostuvo que se puede blindar al presidente José Antonio Kast, pero aun así deben salir a entregar una solución o entrar al diálogo los jefes de las carteras de Interior, Hacienda o Transportes.

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"Si tú miras históricamente, lo único que ha destrabado los paros de camioneros en el país desde hace 20 años son los diálogos, y podría seguir hacia atrás. Desde el 2011 en adelante, son acuerdos con la primera línea del gabinete", afirmó el comunicador.

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"Explíquenme a mí cómo van a desactivar un paro de camioneros a esta escala sacando partes. Te juro que me superan", agregó un incrédulo José Antonio Neme.

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"Todos los paros de camioneros desde el 2011 hasta acá han sido destrabados por la primera línea del gabinete, o por Transporte, o por Interior, o por la Subsecretaría de Interior, no por el delegado de la Región Metropolitana", recalcó.

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