"¿Cómo van a desactivar un paro sacando partes?": Neme cuestiona pasividad del Gobierno

10 nov. 2026 - 12:50 hrs.

José Antonio Neme criticó la pasividad del Gobierno ante el paro de camioneros y que, precisamente, debe ser su primera línea quien salga a dialogar con los dirigentes de transportistas.

El conductor de Mucho Gusto sostuvo que se puede blindar al presidente José Antonio Kast, pero aun así deben salir a entregar una solución o entrar al diálogo los jefes de las carteras de Interior, Hacienda o Transportes.

"Si tú miras históricamente, lo único que ha destrabado los paros de camioneros en el país desde hace 20 años son los diálogos, y podría seguir hacia atrás. Desde el 2011 en adelante, son acuerdos con la primera línea del gabinete", afirmó el comunicador.

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"Explíquenme a mí cómo van a desactivar un paro de camioneros a esta escala sacando partes. Te juro que me superan", agregó un incrédulo José Antonio Neme.

"Todos los paros de camioneros desde el 2011 hasta acá han sido destrabados por la primera línea del gabinete, o por Transporte, o por Interior, o por la Subsecretaría de Interior, no por el delegado de la Región Metropolitana", recalcó.

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