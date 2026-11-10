"Ellos provocaron esto": Camioneros acusan falta de diálogo con Gobierno ante alza sostenida de combustibles
Manuel Bernales, presidente de la Cooperativa de Servicios de Transportes Unidos de Chile, afirmó que la movilización de camioneros responde a la falta de diálogo del Gobierno ante las alzas de los combustibles.
"Ellos provocaron esto a nivel nacional, porque no han dialogado y están haciendo lo mismo que criticaron al gobierno anterior. Si no hay diálogo, no vamos a buscar soluciones", indicó en conversación con Mucho Gusto.
"El ministro de Obras Públicas tiene que mandar a su subsecretario, como lo hizo Lucas Palacios en su momento, como lo hizo Jorge Daza, su subsecretario de la cartera. Que vengan acá a conversar con los transportistas, pero encerrado en cuatro paredes no vamos a lograr nada", sostuvo.
Bernales explicó que cuando partió el conflicto internacional en enero, el petróleo tenía un valor de $990 y en la actualidad oscila entre $1.580 y $1.600. "Yo gastaba promedio $25.000 y hoy gasto $35.000 diarios. Mensualmente es una gran cantidad de costo", contó.
"Este es un tema ciudadano, por eso es a nivel nacional. Nosotros no queremos que suban los precios a las cosas, a la canasta, porque finalmente lo va a pagar el usuario", agregó.
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