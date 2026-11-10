"Ellos provocaron esto": Camioneros acusan falta de diálogo con Gobierno ante alza sostenida de combustibles

10 nov. 2026 - 12:10 hrs.

Manuel Bernales, presidente de la Cooperativa de Servicios de Transportes Unidos de Chile, afirmó que la movilización de camioneros responde a la falta de diálogo del Gobierno ante las alzas de los combustibles.

"Ellos provocaron esto a nivel nacional, porque no han dialogado y están haciendo lo mismo que criticaron al gobierno anterior. Si no hay diálogo, no vamos a buscar soluciones", indicó en conversación con Mucho Gusto.

"El ministro de Obras Públicas tiene que mandar a su subsecretario, como lo hizo Lucas Palacios en su momento, como lo hizo Jorge Daza, su subsecretario de la cartera. Que vengan acá a conversar con los transportistas, pero encerrado en cuatro paredes no vamos a lograr nada", sostuvo.

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Bernales explicó que cuando partió el conflicto internacional en enero, el petróleo tenía un valor de $990 y en la actualidad oscila entre $1.580 y $1.600. "Yo gastaba promedio $25.000 y hoy gasto $35.000 diarios. Mensualmente es una gran cantidad de costo", contó.

"Este es un tema ciudadano, por eso es a nivel nacional. Nosotros no queremos que suban los precios a las cosas, a la canasta, porque finalmente lo va a pagar el usuario", agregó.

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