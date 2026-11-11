"Se abre el portal a la primera ola de calor": Esta será la temperatura máxima de este miércoles en Santiago

11 nov. 2026 - 09:00 hrs.

"Se abre el portal a la primera ola de calor de esta temporada 2026-2027". Con esas palabras, Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Mega, comenzó su pronóstico del tiempo, en el que advirtió que las altas temperaturas se extenderán durante tres días en Santiago.

Tal como explicó previamente en Mucho Gusto, el alza de las temperaturas se debe a una dorsal en altura que hará subir los termómetros desde este miércoles y hasta el viernes en la capital.

Ola de calor en Santiago

De acuerdo con el comunicador, este miércoles 11 de noviembre se esperan entre 31 °C y 32 °C en el centro de Santiago. Sin embargo, en algunos sectores de la Región Metropolitana, las máximas podrían alcanzar los 34 °C.

Mega

El peak de este episodio se registrará el jueves 12 de noviembre, con temperaturas cercanas a los 35 °C en algunos sectores de la región.

En tanto, Sepúlveda prevé que este viernes 13 de noviembre los termómetros descenderán, aunque levemente, con una máxima que se situaría entre los 30 °C y 31 °C.

Todo sobre Ola de Calor