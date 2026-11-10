En medio del paro: Presidente Kast pide a camioneros "pensar en Chile"

10 nov. 2026 - 13:38 hrs.

El presidente José Antonio Kast abordó la mañana de este martes el paro de camioneros por el alza del diésel que mantiene cortadas las rutas 5 y 68 en la Región Metropolitana.

Durante una actividad por el Teleférico Bicentenario, el mandatario afirmó que no ha sido un "año fácil" y "hoy día hay una situación de tensión con los transportistas".

"El llamado es a que pensemos en Chile, que pensemos todos en cómo mejorar la situación en los que generan la carga, en aquellos que tienen que pagar el flete, en aquellos que hacen el transporte", agregó.

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En esa misma línea, Kast indicó que "suben los costos de la bencina y del petróleo, pero también hemos ido apretando la mano en temas de seguridad. Hoy día hay menos robos de camiones, menos asaltos y eso también hay que considerarlo".

Si bien reconoció la tensión con los camioneros, evitó comprometerse con medidas y ayudas económicas para el sector.

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