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Continúa paro de camioneros tras fracaso de conversaciones con Gobierno: Taxistas se unen a movilizaciones

  • Por Sebastián Paillafil

Tras el fracaso de la mesa de diálogo con el Gobierno, camioneros de distintos puntos del país continuaron este miércoles con el paro.

Recordemos que durante la tarde del martes, representantes de los transportistas sostuvieron una reunión con el Ejecutivo, pero consideraron que las respuestas a sus exigencias no eran favorables.

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Taxistas se unen a paro de camioneros

Las movilizaciones han escalado con el paso de las horas. En primera instancia, se sumó el gremio de buses interurbanos y este miércoles se incorporaron colectiveros y taxistas.

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Una de las rutas más afectadas es la Ruta 68, donde camiones, grúas y taxis ocupan una de las vías, provocando congestión y complicaciones para quienes transitan por el sector.

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Narciso Molina, presidente de Taxis Oficiales del Aeropuerto, conversó con Mucho Gusto y señaló que el alza del precio del diésel, sumada al alto costo de las autopistas, está dejando prácticamente sin ganancias a los conductores.

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