"Eso prende las alarmas en el mundo entero": Kast advierte por bloqueos de rutas de camioneros

11 nov. 2026 - 11:50 hrs.

El presidente José Antonio Kast se refirió nuevamente a los transportistas que, desde el lunes, se mantienen movilizados en protesta por el alza de los combustibles.

"Hacerle un llamado a todos los chilenos (a) que cumplamos la ley porque hoy día puede ser un tema puntual en una situación, en una carretera, pero eso prende las alarmas en el mundo entero", señaló el mandatario en la ceremonia de puesta en operación de AWS South America (Chile) Region.

En esa misma línea, Kast planteó: "¿Alguien quiere tener más trabajo? Bueno, tiene que cumplir la ley. Si alguien quiere que haya más inversión en Chile, tiene que permitir el libre tránsito".

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Además, respondió a quienes cuestionan los efectos de las guerras externas en el precio de los combustibles.

"Hoy día se nos dice: ‘En Chile tenemos una asociación grave de combustibles, pero no estamos cerca de la guerra’. Pero importamos, o sea, esa guerra destruye plantas de extracción de petróleo, destruye refinerías", indicó.

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