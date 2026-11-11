Paro de camioneros: Quiroz abre la puerta a un "esfuerzo adicional" para contener alzas de combustibles

11 nov. 2026 - 11:00 hrs.

En horas de la mañana de este miércoles, el equipo de Mucho Gusto conversó en las afueras del Congreso Nacional con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto al paro de camioneros.

El secretario de Estado aseguró que se encuentran abiertos al diálogo para responder a las exigencias de transportistas, afirmando que se puede hacer un "esfuerzo adicional".

Quiroz y paro de camioneros

"Siempre estamos llanos a dialogar. El camino del Gobierno siempre es el diálogo y podemos hacer un esfuerzo adicional por pausar más aún las alzas", señaló.

Mega

En esa misma línea, agregó que "siempre se pueden encontrar soluciones. La disposición del Gobierno siempre es dialogar, dialogar en buenos términos, sin tomarse los caminos ni interrumpir la vida de los demás".

Además, el periodista Roberto Saa consultó sobre sus declaraciones en Bloomberg, donde reconoció que Chile está en recesión, pero que esta "será corta".

“Cuando hay dos trimestres en que la economía no crece, eso se llama recesión técnica. Hemos dicho muchas veces que lo que hay que mirar es el Imacec no minero, porque es el que está mostrando hacia dónde va la economía, porque la minería está teniendo una caída del 15% producto de decisiones pasadas, eso no tiene que ver con la situación económica actual", explicó.

Todo sobre Mucho gusto