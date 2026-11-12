Este jueves es el "peak de la ola de calor": A esta hora se registrarán 37 °C en la Región Metropolitana

12 nov. 2026 - 09:15 hrs.

Una jornada marcada por el calor se espera este jueves 12 de noviembre, con temperaturas que podrían alcanzar una máxima de 32 °C en el centro de Santiago.

De acuerdo a Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Mega, este día será "peak de la ola de calor" en la Región Metropolitana, donde comunas del sector norte, como Tiltil y Lampa, podrían llegar a 37 °C.

¿A qué hora será el peak de calor?

El experto señaló que "a la 1 de la tarde ya debiésemos estar en 30 grados y mantenernos sobre los 30 grados hasta las seis. Por lo tanto, esperamos entre cinco y seis horas con 30 °C o más en el centro de la gran capital".

Mega

Según el pronóstico de Sepúlveda, el peak de calor partirá cerca de las 16:00-16:30 horas, período en que los termómetros podrían alcanzar 37 °C.

El comunicador enfatizó que el calor intenso también comprenderá al norte grande y chico, el litoral y la zona centro-sur.

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