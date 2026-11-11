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Paro de transportistas golpea a Temuco: Suspenden recolección de basura y hay problemas con el combustible

  • Por Sebastián Paillafil

La ciudad de Temuco, en la Región de La Araucanía, comenzó a presentar problemas de abastecimiento de combustibles a raíz de las movilizaciones de transportistas en las principales carreteras de Chile.

Precisamente, una de las estaciones de servicio más concurridas de la ciudad, ubicada en avenida San Martín, se encuentra sin diésel ni bencina y desconocen cuándo habrá reposición.

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Además, la Municipalidad de Temuco suspendió temporalmente los servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios como consecuencia del paro de camioneros.

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Según explicaron, la medida busca evitar el colapso de la planta de transferencia local ante la imposibilidad de trasladar los desechos a su destino final.

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Cabe destacar que a las movilizaciones de los transportistas se han sumado los gremios de buses interurbanos, grúas, taxis, furgones escolares y el movimiento NO+TAG.

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