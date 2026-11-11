Paro de transportistas suma nuevos gremios: Furgones escolares y conductores de aplicaciones se unen en Talca

11 nov. 2026 - 13:15 hrs.

Este miércoles, nuevos gremios se sumaron a la movilización liderada por transportistas en diferentes rutas de Chile. Furgones escolares y vehículos de aplicaciones se unieron al paro en Talca, Región del Maule.

Se trata de cerca de 30 furgones escolares y 30 vehículos de aplicación que llegaron hasta la Ruta 5 Sur para protestar en contra del incremento en el precio de las bencinas y combustibles.

Los afectados señalaron a Mucho Gusto que el alza de los combustibles ha golpeado fuertemente sus bolsillos y costos de trabajo. De hecho, afirmaron que deben incurrir en gastos que hoy en día duplican los que tenían en febrero de este año.

Mega

Las protestas se extienden en varias regiones del país, a las cuales también se han adherido buses interurbanos y agrupaciones de taxis, grúas y No+TAG.

Integrantes del gremio exigen parar con las alzas de los combustibles, junto con contener los cobros de peaje y el TAG.

Todo sobre Mucho gusto