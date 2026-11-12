Buses interurbanos bloquean Ruta 5 en nueva jornada de manifestaciones de transportistas en la RM

12 nov. 2026 - 09:45 hrs.

Con la participación de más camiones y buses, comenzó este jueves la tercera jornada del paro de camioneros en varios puntos del país.

Uno de los puntos donde se concentra la movilización en la Región Metropolitana es en la Ruta 5, a la altura del terminal de buses Colón de la comuna de San Bernardo.

El periodista de Mucho Gusto, Julio Ahumada, se movió hasta dicho punto de la capital, donde predomina la presencia de buses interurbanos.

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Según relató el comunicador, uno de los conductores posicionó una de las máquinas en diagonal, ocupando la totalidad de las pistas de la Ruta 5.

Ahumada afirmó que el chofer descendió para comentar que se valora lo propuesto por el Gobierno, pero que no es suficiente.

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