Violenta pelea entre vendedores ambulantes en Plaza de Maipú: Se enfrentaron con fierros y armas blancas

13 nov. 2026 - 12:25 hrs.

La tarde de este miércoles, vendedores ambulantes protagonizaron una violenta pelea a plena luz del día en la Plaza de Maipú, en la Región Metropolitana.

A través de sus redes sociales, el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, compartió registros del incidente, en los que se observa a un grupo de comerciantes informales discutiendo en las afueras de la estación Plaza de Maipú del Metro de Santiago.

Pelea entre ambulantes

La situación escaló con el paso de los minutos y terminó en una agresión física. Según muestran las imágenes, los involucrados se enfrentaron utilizando fierros y armas blancas, mientras los transeúntes intentaban esquivar el altercado para evitar resultar heridos.

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El violento episodio generó preocupación entre quienes circulaban por el sector. Incluso, algunas personas intentaron intervenir para detener la pelea y calmar los ánimos, aunque sus esfuerzos no lograron poner fin al enfrentamiento.

Los registros difundidos por el jefe comunal dieron cuenta de la violencia del incidente, ocurrido en un concurrido espacio público de Maipú y a pocos metros de una estación de Metro.

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