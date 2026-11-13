Alejandro Sepúlveda confirma "ola de calor nocturna" en Santiago: Esta será la quinta noche con más de 20 °C

13 nov. 2026 - 09:25 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, confirmó en Mucho Gusto una "ola de calor nocturna" en la Región Metropolitana.

El experto indicó que la noche del jueves vivimos la cuarta noche de ola de calor nocturna en Santiago. Y es que, a las 00:00 horas, los termómetros marcaban aún sobre los 20 °C.

Ola de calor nocturna en Santiago

Precisamente, según explicó Sepúlveda, para que se configure una ola de calor nocturna se requieren al menos tres noches con temperaturas de 13 °C, una cifra que ha sido superada con facilidad.

Mega

El profesional de Megatiempo afirmó que hoy viernes se concretaría la quinta jornada de una ola de calor nocturna, aunque no será tan sofocante como las noches anteriores.

Sepúlveda adelantó que durante la madrugada llegará una inyección de la costa que hará aumentar la humedad. "Será un poquito más amable la madrugada", señaló.

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