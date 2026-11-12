Centenares de colectivos se suman a paro de camioneros ante alza de combustibles: Bloquean ruta en Puente Alto

12 nov. 2026 - 13:51 hrs.

Más de un centenar de colectivos se unieron este jueves a la paralización por el alza de los combustibles en una concurrida ruta de la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana.

Los conductores de taxis colectivos llegaron hasta la Ruta 79, a la altura de Tocornal, con el fin de adherirse al reclamo generalizado en el país.

Centenares de colectivos se suman a paro de camioneros

La periodista Darynka Marcic de Mucho Gusto conversó con Luis Contreras, presidente de los colectiveros, y señaló que "es insostenible que el combustible haya llegado al valor que hoy día tenemos. Es hora de que el Gobierno y los políticos busquen una solución real que alivie el problema. Nuestras familias están agobiadas y nuestra rentabilidad se ha ido abajo".

En cuanto a la propuesta del Gobierno de congelar la tarifa de los combustibles hasta el mes de febrero de 2027, el conductor comentó que "creemos que no resuelve el problema. Dejar la tarifa en el valor que dijo el ministro no resuelve el problema".

"Cuando echamos bencina, la boleta dice 'valor del combustible, impuesto específico e IVA'. Lo que dijo (el biministro) Alvarado es que si se eliminaba el impuesto específico, el combustible igual quedaba en $1.600", agregó.

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