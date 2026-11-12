"Es lo que podemos ofrecer": Gobierno se mantiene firme en su propuesta frente a paro de camioneros
El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, conversó la mañana de este jueves con Mucho Gusto y confirmó que el mecanismo para enfrentar el paro de camioneros es el congelamiento de las alzas.
"El mecanismo definitivo que nosotros vamos a buscar es el congelamiento de las alzas. Eso es lo que nosotros podemos ofrecer en forma seria y en forma responsable. Aclarar que cuando hablamos de congelamiento, no aplica para las bajas; si el combustible baja, por supuesto que va a bajar el precio de los combustibles también", explicó.
Arenas indicó que esta jornada recibieron en La Moneda un petitorio más específico elaborado por la Confederación Fuerza del Norte y la Confederación de Camioneros Centro-Sur, con el cual se busca conocer las demandas de los transportistas.
Además, asegurar que fijaron como plazo este jueves para resolver el paro de camioneros, señaló que, pese al viaje a Asia del presidente José Antonio Kast, está "monitoreando hora a hora cómo va evolucionando la situación y, llegado el momento, tomará una decisión".
"Está siguiendo minuto a minuto cómo están las distintas vías, ciudades y negociaciones con camioneros. Como vea él que va evolucionando el tema, tomará una decisión que no la puedo decir yo ni menos tomar yo", agregó.
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