"En marzo tiran un alza de $400": Neme cuestiona anuncio del Gobierno de congelar precios de los combustibles

12 nov. 2026 - 11:25 hrs.

El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, planteó sus dudas sobre el anuncio del Gobierno de congelar los precios de los combustibles hasta el 3 de febrero de 2027 y revertir el alza prevista para este jueves.

El comunicador señaló que es necesario conocer al detalle el proyecto de ley del Ejecutivo, para saber cómo se va a enfrentar la diferencia entre el valor fijado y el precio del petróleo a nivel internacional.

El análisis de Neme

"Si se acaba la fijación en febrero y en marzo me tiran un alza de $400, te explico que estamos en el mismo problema", aseveró.

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En esa misma línea, Neme advirtió que el congelamiento del precio de los combustibles podría ocurrir en una situación similar con las tarifas eléctricas, que tuvo "tres o cuatro alzas brutales".

De acuerdo a José Antonio, "el Gobierno no quiere reconocer que se equivocó en marzo, porque ya tenemos un mecanismo que de alguna manera estabiliza la banda, que es el MEPCO; lo que el Gobierno se resiste a hacer es reponer el MEPCO con su totalidad, porque no quiere reconocer el error".

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