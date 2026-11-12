"Cada uno es responsable de sus actos": Grandes gremios se desmarcan de paro y llegan a La Moneda

12 nov. 2026 - 11:00 hrs.

Representantes de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) y la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC) llegaron la mañana de este jueves a La Moneda para sostener una reunión clave con autoridades de Gobierno, en medio del escenario de tensión por el paro de transportistas.

Antes de iniciar el encuentro que lidera el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, los líderes de los dos grandes gremios conversaron con los medios de comunicación y reiteraron su postura de no adherir al paro nacional.

Grandes gremios se reúnen con autoridades

Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), comentó que es "una muerte anunciada, porque se le dijo al Gobierno lo que iba a pasar, porque los camiones son una familia que trabaja, que vive de eso y cuando nos llegó el mazazo de marzo, la gente quedó sin poder hacer nada".

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Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), Sergio Pérez, dijo que "cada persona es responsable de sus actos y sus acciones. Nosotros tenemos la tranquilidad e informamos permanentemente del trabajo gremial que hacemos. Estamos trabajando para los pequeños y medianos transportistas. Todos nos iniciamos con un camión y sabemos lo que cuesta crecer".

A lo anterior, agregó que "desde marzo que estamos trabajando particularmente con el subsecretario de Economía y con los generadores de carga (...) Le advertimos al Gobierno y yo creo que llegó un poco tarde, no escucharon bien nuestras advertencias".

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