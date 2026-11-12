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"No me venga a decir que da soluciones": El cruce entre panel de MG y diputada Santelices por ministro Quiroz

  • Por Sebastián Paillafil

Un tenso cruce protagonizaron José Antonio Neme, Roberto Saa y la diputada Macarena Santelices este jueves en Mucho Gusto, luego de que la parlamentaria defendiera la gestión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Todo se produjo cuando Saa le consultó a Santelices respecto al paro de camioneros y la situación país, momento en que la congresista aseguró que el secretario de Estado es un ejemplo para el resto de sus pares.

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"Necesitamos más ministros como Quiroz y Alvarado, que están 24/7 buscando soluciones y analizando la situación; créeme que el país andaría mejor", afirmó.

Saa contradijo a la parlamentaria y dijo que "el ministro Quiroz está cuestionado, no solo por la oposición, sino también por parlamentarios del oficialismo". Neme también saltó en ese momento: "No me venga a decir que da soluciones, es el rey de los recortes".

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Santelices mantuvo su postura asegurando que "falta una sociabilización de lo que está haciendo día a día, ha sido muy criticado por la rebaja a las empresas, pero son situaciones que él tiene absolutamente abordadas".

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Sin embargo, Roberto Saa planteó los cuestionamientos que enfrenta Quiroz, entre ellos críticas por su enfoque económico ortodoxo y la falta de mayor manejo social y político.

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