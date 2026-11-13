¡Es igualito! Doble de Marco Antonio Solís sorprende a José Antonio Neme y le dedica especial canción

13 nov. 2026 - 10:05 hrs.

Un divertido momento se vivió la mañana de este viernes en Mucho Gusto, con la inesperada aparición del doble oficial de Marco Antonio Solís.

El periodista Karim Butte recorría el Terminal de Buses de Santiago cuando, en medio del andén, se encontró con Sergio Pacheco, quien lucía justamente una polera de su tributo a "El Buki".

Doble de Marco Antonio Solís

Tras contar que iba en camino a un evento a Pitrufquén, en la Región de La Araucanía, cantó brevemente "Si no te hubieras ido", canción que fue coreada por José Antonio Neme en el estudio.

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Precisamente, el doble de Marco Antonio Solís quiso mandar un especial saludo al conductor de Mucho Gusto luego de declararse como un fanático más.

Fue así que, por deseo de Neme, dedicó e interpretó "Invéntame", uno de los hits del músico mexicano.

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