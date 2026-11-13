A minutos de acuerdo entre Gobierno y camioneros: Renuncia gerente general de ENAP

13 nov. 2026 - 11:45 hrs.

El gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Julio Friedmann, presentó su renuncia voluntaria al cargo, en el que permanecerá hasta el 5 de febrero de 2027.

La renuncia del ejecutivo se produjo tras el anuncio del acuerdo entre el Gobierno y transportistas, quienes llevaban tres jornadas de movilización en distintos puntos del país.

Friedmann gerenció la empresa estatal desde noviembre de 2022, período en el que la compañía registró utilidades históricas y redujo la deuda en más de US$1.000 millones.

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Además, durante la administración de Julio Friedmann se alcanzó récords en sus volúmenes de producción y desarrolló nuevos productos y negocios.

El ejecutivo permanecerá hasta el 5 de febrero de 2027. Durante ese período ejercerá sus funciones y la ejecución del plan de negocios, mientras el Directorio busca su reemplazante.

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