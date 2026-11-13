Iván Zamorano anticipa amistoso de Chile frente a Colombia y destaca el momento de los jóvenes de La Roja

13 nov. 2026 - 14:40 hrs.

Este viernes 13 de noviembre, la Selección Chilena enfrenta a Colombia en la ciudad de Cali, en el primero de los dos partidos amistosos pactados para la fecha FIFA de noviembre.

Mega es el canal de La Roja, por lo mismo, viajó con equipo titular a tierras cafeteras: Claudio Palma, Iván Zamorano y Rodrigo Sepúlveda, quienes conversaron con Mucho Gusto sobre el encuentro.

El exgoleador del Real Madrid destacó que el Equipo de Todos está en una etapa importante del proyecto con "muchos jóvenes jugadores chilenos que tienen la necesidad de tener la experiencia, la madurez para seguir creciendo y posicionar donde realmente merece estar la Selección de Chile".

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Zamorano afirmó que el juego mostrado frente a México, en la gira por Norteamérica, es el camino que debe seguir La Roja.

Por su parte, Claudio Palma mencionó que se debe tener respeto con el resto de las selecciones de cara al proceso clasificatorio, más aún al recordar que el combinado nacional terminó en el fondo de la tabla rumbo al Mundial 2026.

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