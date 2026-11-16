"Estuvimos varias horas en el aeropuerto": Karen Doggenweiler queda varada en EEUU tras suspensión de vuelos

16 nov. 2026 - 10:10 hrs.

Cerca de 16 mil vuelos fueron suspendidos el pasado viernes 13 de noviembre, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) notificara de una falla de comunicaciones que afectó a los centros de control del tráfico aéreo.

Millones de personas se vieron afectadas, entre ellas Karen Doggenweiler que quedó varada en Las Vegas luego de participar en los Latin Grammy 2026. Un viaje lleno de incertidumbres que la animadora relató en Mucho Gusto.

Karen Doggenweiler varada en Las Vegas

La también animadora del Festival de Viña del Mar señaló que, si bien la medida se levantó a las cuatro horas, las operaciones aéreas no han retomado su funcionamiento habitual, dejándola a ella y al resto del equipo en tierras estadounidenses.

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"Veía por ejemplo, a Emilia Dides, que estaba bien angustiada. La situación nuestra es distinta, pero efectivamente ha habido gente muy preocupada", expresó Doggenweiler, quien indicó que su vuelo estaba programado para el sábado, pero que debió ser reagendado.

Karen Doggenweiler relató que Rafael Araneda se encontraba al interior del avión que lo llevaría a México, cuando, "al igual que muchos pasajeros, lo bajaron y tuvo que volver al hotel".

"Ayer estuvimos varias horas en el aeropuerto intentando preguntar, averiguar", agregó la comunicadora, quien afirmó que finalmente su vuelo quedó programado para mañana martes a las 12:30 horas.

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