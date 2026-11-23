23 nov. 2026 - 12:50 hrs.

Esta mañana se hizo un gran anuncio en Mucho Gusto en relación al Line Up del Festival de Viña del Mar 2027.

Precisamente, el certamen viñamarino ya confirmó a uno de sus artistas, siendo la cantante italiana Laura Pausini la primera en dar el sí a la Quinta Vergara, escenario que la espera con muchas ansias.

Fue así como desde un despacho en Viña del Mar que Karim Butte pudo confirmar un esperado anuncio.

Mucho Gusto / MEGA

¿Cuándo será el Line Up de Viña 2027?

Y es que Karen Doggenweiler y José Antonio Neme juguetearon bastante con un posible anuncio del Line Up hasta que Karim Butte entregó el dato que todos esperaban.

Esta semana, específicamente el jueves, se anunciará el Line Up de Viña 2027, lo que dejará la configuración completa de la parrilla programática.

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