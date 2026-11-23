23 nov. 2026 - 11:55 hrs.

Un camión volcó esta mañana en la entrada de Ciudad Empresarial, en Huechuraba, dejando a su conductor atrapado durante casi una hora.

Hasta el sitio del accidente acudió la periodista Darynka Marcic, quien presenció los esfuerzos de los equipos de rescate para sacar al chofer de este camión de cemento que se volcó en Avenida Del Parque con La Rinconada.

La periodista explicó que el camión terminó cediendo ante una curva muy pronunciada, casi llegando a la clásica rotonda de Ciudad Empresarial.

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Conductor quedó atrapado

El vehículo de alta carga quedó volcado hacia el costado de la puerta del conductor; es por esto que el choder quedó atrapado y no logró salir por su propia cuenta durante, al menos, 40 minutos.

En medio de su volcamiento, el camión se estampó contra las barreras New Jersey, lo que generó más compresión y problemas para salir al conductor.

Finalmente, gracias al esfuerzo y los trabajos de los equipos de rescate, el conductor pudo ser rescatado y derivado al centro asistencial más cercano para constatar lesiones.

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