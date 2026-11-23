23 nov. 2026 - 10:55 hrs.

En septiembre de este año, Mucho Gusto informó de una "jauría juvenil" que estaba llamando la atención de las autoridades y locatarios del barrio comercial Pedro Montt por su asalto a turistas.

Sin embargo, a tres meses de dicha alerta, las denuncias aumentaron, y es que ahora sus blancos no son solo los turistas, sino que también los escolares que salen de clases a media tarde.

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Tal como se mencionó en la primera denuncia, la "jauría juvenil" se trata de un grupo de adolescentes entre 14 y 20 años, que puede variar desde 4 a 20 personas, quienes se abalanzan sobre la o las víctimas para golpearlos y robarles sus pertenencias, con una especial predilección por las joyas y celulares.

Mucho Gusto / MEGA

"Jauría juvenil" sigue causando temor

Precisamente, un reportaje de Mucho Gusto logró conversar con estudiantes, vecinos, turistas y guías de turismo, quienes aseguran que esta problemática se mantiene desde hace muchos años.

Pilar, una vecina de Valparaíso, acompañó al equipo de Mucho Gusto a recorrer las calles de la ciudad, donde logró identificar a algunos de los miembros de la "jauría juvenil" y explicó el modus operandi de estos delincuentes.

Locatarios y transeúntes afirmaron que estos delincuentes tienen el centro de Valparaíso tomado. No obstante, son más de 80 los integrantes estimados de estas bandas, por lo que se hace complicado detener este tipo de delitos.

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