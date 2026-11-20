20 nov. 2026 - 13:13 hrs.

Este lunes 30 de noviembre vence el plazo para pagar la cuarta cuota de contribuciones de bienes raíces de 2026. Un trámite que en los últimos meses ha estado envuelto en la polémica por el cobro a adultos mayores.

Precisamente, la Ley de Reconstrucción Nacional estableció una exención del 100% del Impuesto Territorial para la vivienda principal de personas de 65 años o más.

La medida podría favorecer a más de 200.000 propietarios que actualmente deben realizar el pago de contribuciones.

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El beneficio no se aplica de manera automática, por lo que quienes quieran acceder a él deberán presentar una declaración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

El trámite se realiza hasta el 31 de diciembre de este año de forma presencial en la Dirección Regional del SII correspondiente y también a través del sitio web del organismo. Para ello, se debe ingresar con Clave Tributaria o Clave Única.

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