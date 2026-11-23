23 nov. 2026 - 12:30 hrs.

José Antonio Neme lanzó un potente descargo por la situación económica que vive el país, lo que va de mano con el aumento de la cesantía en Chile.

Precisamente, Neme aseguró que le preocupa demasiado el escenario económico en el que se encuentra el país, especialmente por quienes están tomando las decisiones.

"Si yo fuera oposición, que si yo estuviera en la oposición, en vez de andar falsificando firma, lo que haría sería estar pidiendo todos los días una agenda pro empleo, todos los días, aunque el Gobierno no me escuche, me escuchará por cansancio", comentó.

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El descargo de Neme

"Yo sé que el gobierno no puede cambiar por defecto una crisis económica, porque influyen muchos factores, pero algo puede hacer, o sea, algo puede hacer. Por último, mantener el tema sobre la mesa, o sea, no es solamente el empleo; además, ¿dónde están puestas las prioridades?", recalcó.

En esa línea, expresó su preocupación por el precio del dólar: "Yo me subí al auto, puse la radio y la Verónica Franco dijo: 'Bueno, el dólar se transa 1100', ¿qué? Casi me quedé, digamos, incrustado en el bandejón central de la avenida, porque nadie habla de eso hoy día en la mañana, nadie, nadie se preocupa de eso como si fuera un dato más, una cosa anecdótica".

"Por eso que vuelvo a lo que me decía un amigo político hace un tiempo atrás, me decía: 'Hemos dejado de hablar de economía de verdad, aunque sea una lata...'. Mira, si de verdad que es una, se han convertido en una caricatura de sí mismos; lo de las firmas de la ley de presupuesto ya es lo último", cerró.

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