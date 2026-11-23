"Me voy a contactar con él": José Antonio Neme recibe flores de admirador secreto
Una particular situación se dio este lunes en Mucho Gusto, y es que en medio de un despacho desde un vivero en Talagante, José Antonio Neme confesó que jamás le han regalado flores.
La situación no pasó desapercibida, pero lo que sí estaba pasando desapercibido era la propuesta que había hecho Neme y que dijo en voz alta Karen Doggenweiler. "El Jose acaba de hacer un ofrecimiento que pasó ahí medio piola; dije que al que le regale rosas, él va a tomarse un café con esa persona", dijo la animadora.
Pasaron un par de horas y el animador de Mucho Gusto recibió una sorpresa que no tenía pensada para este día.
¿Neme se reunirá con admirador?
Al cierre de Mucho Gusto, el productor del matinal, César, llegó con un ramo de rosas que entregó a José Antonio, quien recalcó que de verdad era la primera vez que recibía flores.
"Mira aquí... nombre de pila. Patricio y deja su número de teléfono, me voy a contactar con él para que te vengas a tomar un café acá al canal", dijo un coqueto Neme, quien finalmente agradeció este bello gesto.
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